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Естонія підтримала заявку України на вступ до ЄС

Автор: Кароліна Гайдук

Уряд Естонії виступає за надання Україні прискореної перспективи вступу до Європейського Союзу. За словами прем'єр-міністра країни, Україна суто європейська країна, її вступ до ЄС вітатиметься його членами.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас.

"Україна - частина Європи, частина нас. Сьогодні естонський уряд затвердив свою офіційну позицію щодо підтримки заявки України на вступ до ЄС. Ми повинні послати сильний політичний сигнал: Україна є європейською державою і належить Європейському Союзу. Я попрошу європейських лідерів висловити свою підтримку", - написала вона в Twitter.

Зазначимо, що переважною більшістю голосів Європейський парламент затвердив резолюцію з рекомендаціями членам Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС.

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