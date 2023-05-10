Эстония подозревает организацию, собиравшую средства для помощи Украине, в мошенничестве
Госпрокуратура Эстонии возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества для расследования использования средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
В Госпрокуратуре отметили, что возбуждение уголовного дела по статье о присвоении имущества является первичной оценкой, которая может измениться в ходе производства. Подозрения никому не выдвигались, ведется следствие.
"Вне уголовного расследования мы собирали информацию в дополнение к опубликованной в прессе, а также поддерживали прямой контакт с нашими украинскими коллегами. На базе собранной информации есть основания для возбуждения уголовного дела", - отметила государственный прокурор Тройну Олев.
Расследование в Эстонии началось после того, как украинские стражи порядка, по данным эстонских СМИ, начали расследовать деятельность украинского партнера Slava Ukraini - организации All for Victory.
Ранее фонд MTÜ Slava Ukraini заявил, что российские агенты устроили на них информационную атаку, чтобы остановить их деятельность.
Напомним, в Эстонии на стене Нарвского замка, которая развернута к российской границе, вывесили плакат с Путиным, обвиняемым в военных преступлениях.
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