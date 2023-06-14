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Эстония передаст Украине оборудование для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Фото: Эстония передаст Украине оборудование для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС (flickr.bу)
Автор: Татьяна Степанова

Спасательный департамент Эстонии передаст Украине технику и оборудование на сумму около 457 тысяч евро для ликвидации последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Отмечается, что таким образом Эстония ответила на международный запрос Украины о помощи. Спасательный департамент страны отправит в Украину оборудование почти на 457 тысяч евро. Денежные средства выделяет Министерство иностранных дел Эстонии.

Украина получит в частности шланги, помпы, абсорбирующий материал, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты.

"Сейчас приоритетом является вывод людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать убытки и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так", - отметил гендиректор Спасительного департамента Марго Клаос.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС. Из-за подрыва вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.

Худшая ситуация наблюдается именно в Херсонской области, а особенно на временно оккупированной территории. Враг отказывает в помощи гражданским и в целом усложняет эвакуацию обстрелами.

В настоящее время в Херсонской области постепенно снижается уровень воды, что позволит спасателям проверить затопленные районы.

Жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

К тому же, в Херсоне и области ввели ряд ограничений после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.

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