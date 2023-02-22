RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эстония окончательно запретила местным россиянам и белорусам владеть оружием

Фото: Эстония запретила россиянам и белорусам владеть оружием (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 февраля, эстонский парламент - Рийгикогу - окончательно принял решение о запрете владеть оружием россиянам и белорусам, проживающим на территории Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Напомним, сегодня украинский президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом ожидания предстоящего саммита НАТО.

Ранее мы сообщали, что Эстония призывает ЕС ограничить цены на российский сжиженный природный газ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьЭстония