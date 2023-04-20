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Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины

Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины. Среди прочего, в него войдут артиллерийские боеприпасы 155 мм калибром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Кроме того, Эстония передаст Вооруженным силам Украины приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.

Снаряды являются вкладом Эстонии в собственную инициативу ЕС по совместной отправке в Украину одного миллиона снарядов.

"Завтра на "Рамштайне" я также встречусь с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, с которым мы обсудим, как и чем еще Эстония может помочь Украине", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Напомним, завтра министр обороны Испании Маргарита Роблес объявит о новой военной помощи Украине во время заседания "Рамштайн".

Кроме того, следующее заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн" запланировано на 21 апреля.

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