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Резніков анонсував отримання нової військової допомоги від США та Норвегії

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Україна, Середа 17 серпня 2022 12:14
Резніков анонсував отримання нової військової допомоги від США та Норвегії Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна домовилася про отримання нових пакетів військової допомоги від США та Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова за підсумками спілкування з міністрами оборони США та Норвегії Ллойдом Остіном та Бйорном Арілем Грамом.

"Ми обговорили поточну ситуацію з безпекою, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей армії України. Незабаром надійде більше допомоги від США", - розповів він, коментуючи підсумки телефонних переговорів із американським колегою.

Щодо Норвегії, то країна допоможе Україні не лише наданням нового пакету допомоги, а й навчанням ЗСУ.

"Ми вдячні уряду Норвегії за рішення надати новий пакет військової допомоги та навчити солдатів", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, уряд Норвегії виділить 1 млрд євро на підтримку України. Кошти перераховуватимуть протягом двох років.

Раніше повідомлялося, що США вже працюють над новим пакетом військової допомоги для України. Його розмір, за словами американських чиновників, може становити 1 млрд доларів.

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