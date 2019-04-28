Естонія оголосила про початок військових навчань під егідою НАТО

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В Естонії 29 квітня пройдуть міжнародні навчання "Весняний шторм"

В Естонії 29 квітня пройдуть міжнародні навчання під егідою НАТО "Весняний шторм", участь в яких візьмуть понад 9 тис. військовослужбовців з 13 країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного штабу Сил оборони Естонії.

Згідно із заявою, основним завданням навчань, які триватимуть з 29 квітня до 17 травня, є відпрацювання синхронізації планування бойових дій, співпраці в управлінні, а також підвищення готовності до виконання тактичних завдань.

У маневрах візьмуть участь військовослужбовці Бельгії, Великобританії, Німеччини, Грузії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, США, України, Фінляндії, Франції та Естонії.

У ході навчань будуть задіяні сотні одиниць техніки, включаючи бронетранспортери, бойові машини піхоти і танків, а також літаки і вертольоти ВВС Естонії і союзників. Зокрема, в небі Естонії будуть переміщатися винищувачі Eurofighter ВПС Німеччини і Великобританії, штурмовики Су-22 ВПС Польщі, вертольоти ВПС Великобританії Wildcat і Apache, а також ВПС США Pave Hawk. Крім того, у навчаннях візьмуть участь бойові кораблі ВМС Естонії і союзників. Найактивніша частина маневрів за участю бойових кораблів пройде з 6 по 9 травня в портах Талліна і повіту Ляяне-Вірумаа.

Навчання пройдуть на території повітів Ляяне-Вірумаа і Іда-Вірумаа, а також у Харьюмаа і Йыгевамаа.

Нагадаємо, раніше Великобританія направила в Естонію п'ять військових вертольотів Apache в якості стримуючого фактора з-за загрози від Росії.

Єдина серйозна загроза безпеки для Естонії виходить від Росії, збройні сили якої практикуються для значного військового конфлікту з НАТО, заявили у службі зовнішньої розвідки.