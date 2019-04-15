Британія направила в Естонію вертольоти Apache через загрозу від РФ

Фото: вертоліт Apache (flickr.com defenceimages)

Вільямсон відзначив необхідність розміщення вертольотів в Естонії

Велика Британія направила в Естонію п'ять військових вертольотів Apache в якості стримуючого фактора через загрозу від Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Міністр оборони країни Гевін Вільямсон відзначив необхідність розміщення вертольотів в Естонії.

"Дії Росії - це реальна загроза, і одна з причин, по якій ми розгортаємо п'ять Apache, полягає в нашій постійній адаптації до мінливої ситуації (з Росією, - ред.)", - заявив він.

Вільямсон уточнив, що в даному випадку мова йде про єдність членів НАТО і що багато країн підтримують рішення Лондона.

Раніше естонська розвідка повідомляла, що єдина серйозна загроза безпеки для Естонії виходить від Росії, збройні сили якої практикуються для значного військового конфлікту з НАТО. У доповіді підкреслюється, що Естонія є членом НАТО, і для Росії атакувати альянс з боку прибалтійських країн буде легше.

Нагадаємо, 20 лютого голова відділу з оборонних інвестицій відомства Естонії Кусти Сальм заявив, що Міністерство оборони Естонії веде підготовку до війни.

РБК-Україна писало, міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі. Він заявив, що найбільша небезпека йде від Росії, яка цілеспрямовано намагається підірвати єдність Заходу і міжнародне співробітництво у власних інтересах, використовуючи для цього військові та економічні інструменти тиску.