Эстония готовит новый пакет военной помощи Украине: что в него войдет

Перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге она отметила, что сейчас у Украины есть инициатива на поле боя. Поэтому международное сообщество должно сделать больше для того, чтобы она могло освободить больше своих территорий.

"Поэтому Эстония на следующей неделе примет решение о новом военном пакете помощи. Мы предоставим Украине еще боеприпасы, зимнее и индивидуальное снаряжение", - написала Каллас.

Напомним, Каллас говорила, что у ЕС остается все меньше инструментов, с помощью которых можно было бы оказывать экономическое давление на РФ.

Как сообщалось ранее, Эстония намерена предоставить Украине модульные госпитали и присоединиться к развитию системы реабилитации.

Кроме того, эстонские правоохранители задержали россиянина, который закупил для своей армии дроны. Их изъяли и передали ВСУ.

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