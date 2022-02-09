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Естонія готова прийняти біженців з України у разі вторгнення РФ

Автор: Марія Кучерявець

У разі потреби, якщо РФ наважиться на нове вторгнення, Естонія готова прийняти у себе військових біженців з України. Мова йде про близько 2000 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціального захисту Естонії Сігне Рійсало, яку цитує ERR

Такі цифри вона назвала у відповідь на питання журналіста, скільки людей Естонія готова прийняти, якщо в Україні почнеться масштабна війна.

"Ми не знаємо, як поведуться українці, якщо почнеться війна, і чи є Естонія тим місцем, куди вони хотіли б потрапити в першу чергу. Але, звичайно, ми маємо бути готові, і сьогодні ми досить добре підготовлені. У звичайний час Естонія готова прийняти в рамках міжнародного захисту до 100 осіб, але на випадок надзвичайної ситуації ми маємо можливість забезпечити проживання до 2000 осіб", - розповіла Рійсало.

Вона також наголосила, що не вірить у те, що в Естонію можуть приїхати близько 20 тисяч українців.

"20 000 біженців - це малоймовірно. Але якщо вони будуть, ми, звичайно, шукатимемо для них додаткове житло. І ми активно над цим працюємо", - сказала Рійсало.

За її словами, до 100 осіб Естонія готова розмістити у містах Вяо та Вягева, а ось місця проживання для ще 1900 можливих біженців не назвала.

"Ми не знаємо, які шанси на ескалацію в Україні, і, так само, ми не знаємо наступного кроку, куди б у такому разі попрямували українці", - додала Рійсало.

Раніше стало відомо, що у разі вторгнення Росії в Україну і початку повномасштабної війни, Польща очікує на своєму кордоні до мільйона українських біженців.

Додамо, у Румунії заявили, що країна готується прийняти біженців з України у разі відкритого вторгнення РФ.

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