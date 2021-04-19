Естонія готова надати притулок Навальному, - МЗС

Естонія готова надати притулок російському опозиціонеру Олексію Навальному . Однак якщо він про це попросить.

Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс в інтерв'ю виданню ERR.

"Естонія б серйозно розглянула це питання. Однак саме Олексію Навальному вирішувати, на якій країні він би хотів звернутися, якщо Росія його випустить", - заявила вона.

Міністр відзначила, в Європейському союзі виступили зі спільною заявою, в якій засудили порушення прав людини в Росії у зв'язку з затриманням Навального.

"Ми бачимо, як погіршилося його здоров'я. Росія повинна деескалірувати військову діяльність у прикордонних районах України, дотримувати норми міжнародного права і припинити порушення прав людини", - підкреслила Лійметс.