Естонія готова надати притулок Навальному, - МЗС

Естонія готова надати притулок російському опозиціонеру Олексію Навальному. Однак якщо він про це попросить.
Про це заявила міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс в інтерв'ю виданню ERR.
"Естонія б серйозно розглянула це питання. Однак саме Олексію Навальному вирішувати, на якій країні він би хотів звернутися, якщо Росія його випустить", - заявила вона.
Міністр відзначила, в Європейському союзі виступили зі спільною заявою, в якій засудили порушення прав людини в Росії у зв'язку з затриманням Навального.
"Ми бачимо, як погіршилося його здоров'я. Росія повинна деескалірувати військову діяльність у прикордонних районах України, дотримувати норми міжнародного права і припинити порушення прав людини", - підкреслила Лійметс.
Нагадаємо, у ПАРЄ пройдуть термінові дебати для затвердження резолюції по Навальному.
Раніше повідомлялося, що Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і загальний стан погіршувався.
Крім того, США пригрозили Москві наслідками у разі смерті російського опозиціонера Олексія Навального в тюрмі.