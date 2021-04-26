Естонія і Фінляндія побудують тунель між своїми столицями

Відзначається, що угоду підписали міністр економіки і інфраструктури Естонії Тааві Аас і міністр транспорту і зв'язку Фінляндії Тімо Харакка. Документ передбачає співпрацю у транспортній сфері та обмін інформацією для розвитку великих транспортних проєктів, включаючи тунель Таллінн - Гельсінкі, магістраль Rail Baltica, загальноєвропейську транспортну мережу і коридор Північне море - Балтійське море.

Ця угода є першим кроком до включення проєкту тунелю Таллінн - Гельсінкі в загальноєвропейську транспортну мережу, що необхідно для співфінансування Євросоюзом проєкту.

"Тунель - це перспективний проєкт. Зараз нам належить провести дослідження по екології і рентабельності, ми все ще далекі від дизайну. Для Естонії та Фінляндії самостійно реалізувати цей проєкт складно, тому ми хочемо залучити співфінансування Європейського Союзу та серйозно розглянути можливість залучення до проєкту приватного сектора ", - наводить прес-служба естонського міністерства слова Ааса.

З ініціативою зв'язати Таллінн і Гельсінкі залізничним тунелем під Фінською затокою виступила в 2018 році фінська компанія Finest Bay Area. Розглянутий зараз проєкт передбачає будівництво тунелю в Фінській затоці довжиною до 70 кілометрів і на глибині до 200 метрів. Очікується, що час у дорозі потягу від Гельсінкі до Таллінна, який будуть рухатися зі швидкістю до 200 км / год, складе близько пів години. Реалізація проєкту тунелю може зайняти 10-15 років.