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Естонія буде намагатись впливати на виключення РФ з міжнародних організацій, - Postimees

Фото: Естонія буде намагатись впливати на виключення РФ з міжнародних організацій (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді Естонії прийняли рішення, щодо подальших дій по ізоляції Росії з міжнародних організацій та інших форматів співробітництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його країна активно підтримує ініціативи, що сприяють ізоляції країни-агресора Росії з міжнародних організацій.

"У багатьох випадках ми також є лідером цих ідей, щоб унеможливити вплив Росії на діяльність тих організацій, які займаються українським питанням чесно та прозоро. ", - заявив Рейнсалу.

Міністр підкреслив, що дуже важливим кроком є продовження діяльності міжнародної спільноти у цій сфері. Такі дії зможуть знизити вплив РФ на міжнародній арені та політиці. Попри успішне виключення Росії з Ради Європи, ізоляція не стала повною.

"Естонії важливо домогтися припинення діяльності Росії, особливо в організаціях, де сидіння за спільним столом з іншими країнами, дає РФ можливість використовувати отриману інформацію у сфері своєї агресивної війни", - додав міністр.

Нагадаємо, що прем’єр Естонії назвала туристів з Росії загрозою національній безпеці.

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Естонія