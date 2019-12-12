Естонія буде піднімати питання України на форумі Радбезу ООН

Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд заявила, що Естонія як непостійний член Ради безпеки ООН у 2020-2021 роках буде звертати увагу на ситуацію в Україні та Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wnp.pl.

За її словами, Естонія хоче зберегти питання України і Грузії на форумі Радбезу ООН.

"Польща впродовж двох років роботи в Радбезі ООН піднімала питання України і Грузії. Не вдалося запропонувати рішення, але, принаймні, вдалося бути впевненими: люди в Україні і Грузії пам'ятають, що завжди є промінчик світла і надії. Тому ми хочемо зберегти цю дискусію на форумі Ради Безпеки ООН ", - заявила президент Естонії.

Також вона зазначила, що Таллінн планує серйозно зайнятися в Радбезі ООН питанням кібербезпеки.

Крім того, Естонія буде працювати над питаннями прав жінок і дітей в зонах конфліктів і глобальних кліматичних змін.

Зазначимо, що Естонія змінила у складі Ради безпеки ООН Польщу.

Нагадаємо, Україна і Естонія активізують співпрацю на міжнародній арені, а також у сфері електронного урядування та диджитализации. Президенти України та Естонії домовилися активізувати співпрацю на міжнародній арені, особливо під час непостійного членства Естонії в Раді безпеки ООН у 2020-2021 роках, з метою сприяння повазі міжнародного права, демократії, прав людини і верховенства права з урахуванням наслідків російської агресії проти України.

Крім того, 26 листопада Україна та Естонія підписали договір про наміри з співробітництва у сфері територіальної оборони. Крім того, міністри оборони двох країн обговорили напрямки співробітництва між оборонними відомствами.