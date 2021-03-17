Естонія та Бельгія продовжать вакцинацію AstraZeneca

Глава МОЗ Бельгії Франк Ванденброке закликав всіх вакцинуватись.

"Ці випадки мають бути досліджені, але зупиняти вакцинацію було б насправді безвідповідально. Ми бачили, що сьогодні люди приходили до центрів вакцинації у великій кількості, тому що вони хочуть отримати захист, і вони мають рацію. Наше послання - йдіть на вакцинацію", - сказав він.

Як повідомляє news.err.ee, в Естонії рішення продовжувати вакцинацію ухвалила експертна комісія з імунопрофілактики.

"З огляду на епідеміологічну ситуацію в Естонії, користь від подальшого використання AstraZeneca більше, ніж можливі збитки. Ми вирішили, що вакцинація продовжиться. Наразі немає доказів, що застосування вакцини призводить до тромбозу", - заявили в експертній комісії.

Раніше стало відомо, що Італія і Франція готові відновити вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Вони чекають сигналу від європейського регулятора.

Низка країн, серед яких Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.