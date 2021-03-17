ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Естонія та Бельгія продовжать вакцинацію AstraZeneca

Новость на русском → Естонія, Бельгія, Середа 17 березня 2021 02:33
Естонія та Бельгія продовжать вакцинацію AstraZeneca Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Влада Бельгії та Естонії заявили, що не будуть зупиняти вакцинацію від коронавірусу вакциною від AstraZeneca. Вони вважають, що зупиняти вакцинацію безвідповідально.

Про це повідомляє VRT.

Глава МОЗ Бельгії Франк Ванденброке закликав всіх вакцинуватись.

"Ці випадки мають бути досліджені, але зупиняти вакцинацію було б насправді безвідповідально. Ми бачили, що сьогодні люди приходили до центрів вакцинації у великій кількості, тому що вони хочуть отримати захист, і вони мають рацію. Наше послання - йдіть на вакцинацію", - сказав він.

Як повідомляє news.err.ee, в Естонії рішення продовжувати вакцинацію ухвалила експертна комісія з імунопрофілактики.

"З огляду на епідеміологічну ситуацію в Естонії, користь від подальшого використання AstraZeneca більше, ніж можливі збитки. Ми вирішили, що вакцинація продовжиться. Наразі немає доказів, що застосування вакцини призводить до тромбозу", - заявили в експертній комісії.

Раніше стало відомо, що Італія і Франція готові відновити вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Вони чекають сигналу від європейського регулятора.

Низка країн, серед яких Данія, Швеція, Кіпр, Словенія, Португалія, Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Нідерланди, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Эстония Бельгия
NEWS
Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа
Вибори в США: Росія дискредитувала Байдена, а Іран підривав підтримку Трампа
DAILY
Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна вірусів. Чи готова Україна до кібератак і що загрожує "цифровій державі"