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Эстония и Бельгия продолжат вакцинацию AstraZeneca

Новина українською → Эстония, Бельгия, Среда 17 марта 2021 02:33
Эстония и Бельгия продолжат вакцинацию AstraZeneca Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

Власти Бельгии и Эстонии заявили, что не будут останавливать вакцинацию от коронавируса вакциной от AstraZeneca. Они считают, что останавливать вакцинацию безответственно.

Об этом сообщает VRT.

Глава Минздрава Бельгии Франк Ванденброке призвал всех вакцинироваться.

"Эти случаи должны быть исследованы, но останавливать вакцинацию было бы на самом деле безответственно. Мы видели, что сегодня люди приходили в центры вакцинации в большом количестве, потому что они хотят получить защиту, и они правы. Наше послание - идите на вакцинацию", - сказал он.

Как сообщает news.err.ee, в Эстонии решение продолжать вакцинацию приняла экспертная комиссия по иммунопрофилактике.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в Эстонии, пользу от дальнейшего использования AstraZeneca больше, чем возможные убытки. Мы решили, что вакцинация продолжится. Пока нет доказательств, что применение вакцины приводит к тромбозу", - заявили в экспертной комиссии.

Ранее стало известно, что Италия и Франция готовы возобновить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca. Они ждут сигнала от европейского регулятора.

Ряд стран, среди которых Дания, Швеция, Кипр, Словения, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Исландия, Нидерланды, заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

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