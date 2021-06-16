В Естонії завтра почнеться вакцинація дітей від COVID

У четвер, 17 червня, в Естонії почнеться вакцинація від коронавірусу дітей. Щеплення можуть отримати діти віком від 12 до 15 років.

На вакцинацію дитини зможуть записати батьки або опікуни.

"Було б добре, якби батько міг піти на вакцинацію разом з дитиною", - сказав відповідальний за вакцинацію в Естонії Марек Зеєр., зазначивши, що окремий центр вакцинації для неповнолітніх створюватися не буде.

Заступник керівника Департаменту охорони здоров'я Естонії Марі-Анне Хярма додала, що вакцинації для всіх 12-15-річних не є національним пріоритетом, оскільки поширення "індійського" або дельта-штаму підвищує ризик захворювання невакцинованих батьків.

За словами Зеєра, на наступному тижні темпи вакцинації будуть знижені, оскільки 23 і 24 червня центр вакцинації не працюватиме, щоб дати медичним працівникам відпустку.