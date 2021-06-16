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В Эстонии завтра начнется вакцинация детей от COVID

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Таллин, Среда 16 июня 2021 15:00
В Эстонии завтра начнется вакцинация детей от COVID Фото: в Эстонии завтра начнется вакцинация детей от COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 17 июня, в Эстонии начнется вакцинация от коронавируса детей. Прививку могут получить дети в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает эстонское издание ERR.

На вакцинацию ребенка смогут записать родители или опекуны.

"Было бы хорошо, если бы родитель мог пойти на вакцинацию вместе с ребенком", - сказал ответственный за вакцинацию в Эстонии Марек Зеер., отметив, что отдельный центр вакцинации для несовершеннолетних создаваться не будет.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения Эстонии Мари-Анне Хярма добавила, что вакцинации для всех 12-15-летних не является национальным приоритетом, поскольку распространение "индийского" или дельта-штамма повышает риск заболевания невакцинированных родителей.

По словам Зеера, на следующей неделе темпы вакцинации будут снижены, поскольку 23 и 24 июня центр вакцинации не будет работать, чтобы дать медицинским работникам отпуск.

Напомним, 15 июня во Франции одобрили применение вакцины Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Кроме того, с 6 июня Израиль расширил кампанию вакцинации от коронавируса. Теперь на прививки от COVID-19 приглашают подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

Добавим, что в Британии одобрили вакцину Pfizer для подростков. Ее будут предлагать молодым людям 12 до 15 лет.

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