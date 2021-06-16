В Эстонии завтра начнется вакцинация детей от COVID

В четверг, 17 июня, в Эстонии начнется вакцинация от коронавируса детей. Прививку могут получить дети в возрасте от 12 до 15 лет.

На вакцинацию ребенка смогут записать родители или опекуны.

"Было бы хорошо, если бы родитель мог пойти на вакцинацию вместе с ребенком", - сказал ответственный за вакцинацию в Эстонии Марек Зеер., отметив, что отдельный центр вакцинации для несовершеннолетних создаваться не будет.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения Эстонии Мари-Анне Хярма добавила, что вакцинации для всех 12-15-летних не является национальным приоритетом, поскольку распространение "индийского" или дельта-штамма повышает риск заболевания невакцинированных родителей.

По словам Зеера, на следующей неделе темпы вакцинации будут снижены, поскольку 23 и 24 июня центр вакцинации не будет работать, чтобы дать медицинским работникам отпуск.