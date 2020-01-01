В Естонії закрили пропагандистське російське інформагентство

В Естонії призупинило роботу російське пропагандистське інформаційне агентство Sputnik Естонія через санкції з боку влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт агентства.

Як повідомляється, вся редакція звільняється з 1 січня 2020 року нібито "через загрозу кримінального переслідування з боку влади".

Естонські ЗМІ відзначають, що Sputnik Естонія входить в державне міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні", чий гендиректор Дмитро Кисельов знаходиться під санкціями Євросоюзу. Через це влада Естонії ввела санкції проти Sputnik.

Пропагандисти називають дії влади Естонії "правовим свавіллям" і "проявом тоталітаризму", а також заявляють, що їх агентство "незалежне від влади".

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін не привітав з Новим роком лідерів України, Грузії та країн Прибалтики. Також російський лідер не привітав президента Польщі Анджея Дуду.

Також РБК-Україна писало, що в Естонії 29 грудня на шосе Таллінн - Нарва з'їхав з дороги рейсовий автобус, в результаті чого постраждали дев'ятеро людей.