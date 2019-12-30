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Путін не привітав з Новим роком лідерів України, Грузії та країн Прибалтики

Новини » Політика     30.12.2019 - 14:28
Путін не привітав з Новим роком лідерів України, Грузії та країн Прибалтики
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Також російський лідер не привітав президента Польщі Анджея Дуду

Президент Росії Володимир Путін привітав з Новим роком президентів України, Грузії, Польщі та країн Прибалтики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента РФ.

Так, Путін направив привітання лідерів 41 країни, серед яких президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель, президент Бразилії Жаїр Болсонаро, Королева Великобританії Єлизавета II та прем'єр‑міністр Борис Джонсон, прем'єр‑міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та інші.

Водночас до списку не увійшли президенти України та Грузії Володимир Зеленський і Саломе Зурабішвілі, а також президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії. При цьому президенти невизнаної Абхазії та Південної Осетії отримали привітання.

Як заявив в коментарі російським ЗМІ прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, список лідерів країн, яких Володимир Путін не привітав з Новим роком, може бути розширений.

"Не всі лідери увійшли в повідомлення. При необхідності буде додана інформація... Можливо, будуть додавання", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили про плани продовжити роботу з обміну утримуваними особами між Києвом і підконтрольними РФ бойовиками "ЛДНР" у 2020 році. 29 грудня відбувся обмін полоненими між Україною та так званими "ЛДНР". Обмін пройшов за формулою "123 на 76".

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