В Естонії вводять нові обмеження з-за зростання випадків COVID-19

"Поширення коронавірусу дуже-дуже високе. Щоб розбити ланцюжок зараження, ми змушені ввести нові обмеження", - заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За її словами, у школах дистанційне навчання для учнів з 5-го по 12-й клас продовжується до кінця березня, школярі 1-4 класів продовжать навчатися очно.

До кінця березня також вводиться заборона на заходи в закритих приміщеннях, включаючи кіносеанси, театральні вистави і концерти. При цьому ресторани і бари будуть закриватися о 18:00.

Заходи на відкритому повітрі можна, якщо число їх учасників не буде перевищувати 10 осіб і вони не будуть стикатися з іншими групами.

Торговим центрам дозволено продовжити роботу, але підприємці самі можуть посилювати вимоги. У число цих заходів входить відключення Wi-Fi на території торгових центрів, щоб у них не збиралися охочі скористатися бездротовим інтернетом.

Передбачено прийняття на роботу додаткових охоронців для перевірки дотримання масочного режиму, заборона на дегустації та інші заходи, які передбачають необхідність знімати маску.

Відзначається, що нині поширення коронавірусу більше не носить осередкового характеру, а стало повсюдним. Найбільше люди заражаються в сім'ях і місцях проведення публічних заходів.

У четвер був встановлений новий антирекорд по випадки зараження коронавірусом. Так, було виявлено 1 154 нових випадків інфікування. До цього найбільший добовий показник захворюваності був зареєстрований 7 січня. Тоді інфікування підтвердили у 1 104 хворих.