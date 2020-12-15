ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Естонія схвалила план вакцинації населення від коронавірусу

Вівторок 15 грудня 2020 15:59
Естонія схвалила план вакцинації населення від коронавірусу
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 15 грудня уряд Естонії схвалив план вакцинації населення від коронавірусу. Таким чином там готуються до надання дозволу на використання у ЄС перших вакцин від COVID-19.

Про це повідомляє ERR.

Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що доступ до вакцини буде однією з вирішальних передумов для завершення епідемії коронавірусу, тому система охорони здоров’я повинна бути готова якнайшвидше розпочинати вакцинацію.

Згідно з планом, першими вакцинують декілька "груп ризику": близько 30 тисяч медиків, близько 25 тисяч персоналу мешканців будинків для літніх людей, а також усе населення віком від 70 років та людей, що мають хронічні хвороби - близько 260 тисяч осіб.

Одночасно з вакцинацією груп ризику на початку 2021 року підготують процедуру для вакцинації решти населення країни. Вона буде грунтуватися на очікуваних термінах надання дозволу на застосування вакцини та графіках поставки.

Зазначається, що вакцинація у 2021 році буде безкоштовною та добровільною.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить вакцину від COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech вже наступного тижня. Очікується, що про це оголосять 23 грудня.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня США дозволили використовувати вакцину Pfizer від COVID-19. Масова вакцинація в цій країні вже почалася.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Эстония

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся