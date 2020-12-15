Естонія схвалила план вакцинації населення від коронавірусу

Фото: вакцина (freepik)

Сьогодні, 15 грудня уряд Естонії схвалив план вакцинації населення від коронавірусу. Таким чином там готуються до надання дозволу на використання у ЄС перших вакцин від COVID-19.

Про це повідомляє ERR.

Прем’єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що доступ до вакцини буде однією з вирішальних передумов для завершення епідемії коронавірусу, тому система охорони здоров’я повинна бути готова якнайшвидше розпочинати вакцинацію.

Згідно з планом, першими вакцинують декілька "груп ризику": близько 30 тисяч медиків, близько 25 тисяч персоналу мешканців будинків для літніх людей, а також усе населення віком від 70 років та людей, що мають хронічні хвороби - близько 260 тисяч осіб.

Одночасно з вакцинацією груп ризику на початку 2021 року підготують процедуру для вакцинації решти населення країни. Вона буде грунтуватися на очікуваних термінах надання дозволу на застосування вакцини та графіках поставки.

Зазначається, що вакцинація у 2021 році буде безкоштовною та добровільною.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалить вакцину від COVID-19 виробництва компаній Pfizer/BioNTech вже наступного тижня. Очікується, що про це оголосять 23 грудня.

Також РБК-Україна писало, що минулого тижня США дозволили використовувати вакцину Pfizer від COVID-19. Масова вакцинація в цій країні вже почалася.