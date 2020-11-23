В Естонії посилюють обмеження на тлі зростання захворюваності COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Естонія вводить нові обмеження для громадян у громадських місцях та закладах. Вони почнуть діяти з вівторка та суботи.

Про це повідомляє Delfi.

З 24 листопада повертається обов'язкове носіння масок на ніс і рот у громадських місцях, закладах та громадському транспорті. Правило не поширюється на дітей віком до 12 років.

Потрібно дотримуватися правила 2+2 - у громадських приміщеннях можна пересуватися тільки по двоє, а від інших людей тримати дистанцію не менше двох метрів.

У закладах громадського харчування та розважальних закладах потрібно збиратися компаніями не більше 10 осіб, а від інших людей дотримуватися дистанції в два метри.

З суботи посилюють обмеження на максимальну кількість глядачів на різних заходах. В приміщеннях зі стаціонарними посадочними місцями можна приймати до 400 чоловік, в інших випадках - до 250, а на відкритому повітрі - до 500. Обмеження не поширюються на дитячі ігрові кімнати. Обмеження для закладів вводяться з суботи, щоб вони встигли підготуватися.

В Естонії в листопаді спостерігається істотне зростання нових випадків зараження коронавірусом. Минулого тижня було встановлено антирекорд - 411 випадків за 19 листопада.

Сьогодні повідомлялося, що уряд Болгарії завтра розгляне питання введення в країні жорсткого карантину, так званого локдауну. Обмеження вводять, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Нагадаємо, у Чорногорії сьогодні посилили комендантську годину, введену через пандемії коронавірусу. Жителям країни буде заборонено виходити з будинку в період з 19:00 до 5:00.

Крім того, в Німеччині заявили про наміри продовжити загальнонаціональний локдаун в грудні.