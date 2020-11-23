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В Эстонии ужесточают ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19

Эстония, Понедельник 23 ноября 2020 22:47
В Эстонии ужесточают ограничения на фоне роста заболеваемости COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Эстония вводит новые ограничения для граждан в общественных местах и заведениях. Они начнут действовать со вторника и субботы.

Об этом сообщает Delfi.

С 24 ноября возвращается обязательное ношение масок на нос и рот в общественных местах, заведениях и общественном транспорте. Правило не распространяется на детей до 12 лет.

Требуется соблюдать правило 2+2 - в общественных помещениях можно передвигаться только по двое, а от других людей держать дистанцию не менее двух метров.

В общепитах и развлекательных заведениях нужно собираться компаниями не более 10 человек, а от других людей придерживаться дистанции в два метра.

С субботы ужесточают ограничения на максимальное количество зрителей на различных мероприятиях. В помещениях со стационарными посадочными местами можно принимать до 400 человек, в остальных случаях - до 250, а на открытом воздухе - до 500. Ограничения не распространяются на детские игровые комнаты. Ограничения для заведений вводятся с субботы, чтобы они успели подготовиться.

В Эстонии в ноябре наблюдается существенный рост новых случаев заражения коронавирусом. На прошлой неделе был установлен антирекорд - 411 случаев за 19 ноября.

Сегодня сообщалось, что правительство Болгарии завтра рассмотрит вопрос введения в стране жесткого карантина, так называемого локдауна. Ограничения вводят, чтобы остановить распространение коронавируса.

Напомним, в Черногории сегодня ужесточили комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса. Жителям страны будет запрещено выходить из дома в период с 19:00 до 5:00.

Кроме того, в Германии заявили о намерениях продлить общенациональный локдаун в декабре.

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