В Естонії Центристська партія відмовилася формувати коаліцію з Партією реформ

Фото: засідання правління партій (err.ee)

Однією з причин відмови стала податкова реформа, яка робить неможливим позачергове підвищення пенсій

У п'ятницю, 8 березня, Центристська партія Естонії відмовилася розпочинати переговори з Партією реформ по створенню коаліційного уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

Як повідомив глава Центристської партії Юрі Ратас, сторони не змогли досягнути згоди через розбіжності з Партією реформ в питаннях податкової політики.

Зазначається, що однією з причин відмови від переговорів стала запланована реформістами податкова реформа, яка робить неможливим обіцяне центристами позачергове підвищення пенсій в Естонії.

За словами Кадрі Сімсон, запропоновані реформістами умови були надто ультимативними.

"Нам дали зрозуміти, що на переговори можна йти тільки в тому випадку, якщо такий уряд буде реалізувати програму Партії реформ", - додала Сімсон.

В свою чергу лідер Партії реформ Кая Каллас заявила, що такі дії центристів дивні, тому що ще до початку переговорів було виключено пошук спільних позицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на парламентських виборах в Естонії перемогла опозиційна право-ліберальна Партія реформ, отримавши 34 зі 101 місця в парламенті. На другому місці за мандатами опинилася правляча Центристська партія - 26 місць у парламенті (на одне менше, ніж раніше).