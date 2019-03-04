На парламентських виборах в Естонії перемогла опозиція

Фото: прапор Естонії (flickr.com/mammu-k)

Найбільшу кількість мандатів отримала право-ліберальна Партія реформ

На парламентських виборах в Естонії перемогла опозиційна право-ліберальна Партія реформ, отримавши 34 зі 101 місця в парламенті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної виборчої комісії Естонії.

Таким чином парія збільшила свою присутність в естонському парламенті на чотири мандати.

На другому місці за мандатами - правляча Центристська партія - 26 місць у парламенті (на одне менше, ніж раніше).

Крім того, до парламенту пройшли ще три партії: опозиційна Консервативна народна партія - 19 мандатів; ще одна партія з правлячої коаліції - Іѕамаа ("Вітчизна") - 12 мандатів; Соціал-демократична партія - 10 мандатів.

Загалом у виборах брали участь 10 політичних партій і 15 незалежних кандидатів.

Зазначимо, близько 26% естонських виборців проголосували онлайн до 27 лютого (останній термін електронного голосування).

Нагадаємо, в Естонії в неділю, 3 березня, відбулися парламентські вибори. Правом голосу на виборах у парламент в країні мають 958 тис. 571 громадян у віці старше 18 років, що не мають чинного кримінального покарання.