В Естонії з понеділка почнуть пом'якшувати карантин

Так, з понеділка учні знову почнуть навчатися очно, зокрема загальноосвітніх, професійних, прикладних вищих навчальних закладів та університетів.

При цьому уряд скасував обов'язкову вимогу носити маски в навчальних закладах.

Крім того, з 17 травня будуть дозволені спортивні та фізкультурні заходи на свіжому повітрі в групах максимум по 25 осіб. При цьому заняття повинні закінчуватися не пізніше 22: 00. Максимально в Заході може брати участь до 10 груп, тобто всього 250 осіб.

Також з понеділка будуть дозволені змагання в спорті великих досягнень, якщо поза приміщеннями в них бере участь до 250 осіб, а всередині приміщень - до 100 осіб.

З 24 травня в Естонії буде дозволена робота музеїв, виставок, театрів, кінотеатрів, але за умови 50-відсоткової заповнюваності приміщень.

Також можна буде проводити конференції, богослужіння та інші публічні релігійні заходи. При цьому заходи повинні закінчуватися не пізніше 22: 00.

З 24 травня буде дозволена робота ресторанів. За одним столом можуть перебувати не більше шести осіб. Закриватися заклади громадського харчування повинні будуть о 22: 00.

Для магазинів з 24 травня діятиме вимога 50-відсоткової заповнюваності, а також обов'язковий масочний режим.

З 31 травня в країні буде дозволена робота лазнею, спа, басейнів і водних центрів. У приміщенні повинно бути заповнене на 50% і одночасно в ньому повинно знаходиться не більше 200 осіб.

Прийом відвідувачів буде дозволений з 6: 00 до 22: 00.

З 31 травня в приміщеннях знову дозволять проводити групові тренування, заняття з молоддю, діяльність і освіту за інтересами, додаткове навчання і підвищення кваліфікації. У групах може бути максимально десять осіб.