В Естонії назвали терміни продовження поїзда "чотирьох столиць" до Таллінна

Поїзд можуть продовжити до Таллінна вже цього літа

Поезд "четырех столиц" могут продлить до Таллинна (Эстония) уже этим летом. Об этом заявила представитель Эстонской железной дороги Моника Лиллес, передает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт err.ee.

По ее словам, на прошлой неделе прошла встреча представителей Эстонской железной дороги с украинскими коллегами, на которой "Укрзализныця" заявила о готовности продлить поезд до Таллинна.

"Наша компания также начала работу по выяснению местного интереса к проекту…Также необходимо обсудить график движения и другие вопросы с представителями железных дорог стран, по которым проходит поезд. Если этот проект оправдает себя с точки зрения всех сторон, то, по предварительным данным, поезд может быть продлен до Таллинна уже в начале лета", - отметила Лиллес.

Напомним, поезд "четырех столиц", который движется по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига, начал курсировать с 28 сентября 2018 года. С 30 января этого года поезд стал курсировать раз в четыре дня. Хотя ранее предполагалось, что с декабря он будет курсировать через день.