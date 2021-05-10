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В Естонії з 17 травня вакцинуватися від COVID зможуть всі бажаючі

Новость на русском → Естонія, Понеділок 10 травня 2021 21:09
В Естонії з 17 травня вакцинуватися від COVID зможуть всі бажаючі Фото: спочатку в Естонії планували вакцинувати населення за віковими групами(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Естонії з 17 травня дозволять вакцинуватися від коронавірусу всім бажаючим. Спочатку в країні планували прищеплювати людей у віці від 40 до 49 років.

Про це повідомляє місцеве видання ERR.

Таким чином, з 17 травня подати заявку на вакцинацію зможуть всі бажаючі у віці з 16 до 49 років. До цього в країні вакцинували людей старше 50 років.

З наступного понеділка вакцини розподілятимуть не рівномірно по сімейних лікарях, а за принципом щільності населення. Таким чином, Таллінн отримає більшу кількість вакцин.

В Естонії розраховують, що до кінця серпня вакцину отримають 70% населення країни.

Раніше РБК-Україна писало, що сім країн Євросоюзу, в тому числі і Естонія, в травні почнуть тестування COVID-паспортів.

Також повідомлялося, що на початку квітня Естонія тимчасово призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca громадян молодше 60 років через ризик виникнення тромбів. Пізніше заборона була знята.

Нагадаємо, в Україні станом на 10 травня на вакцинацію від COVID-19 записалися понад півмільйона осіб.

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