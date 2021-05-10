В Эстонии с 17 мая вакцинироваться от COVID смогут все желающие

В Эстонии с 17 мая разрешат вакцинироваться от коронавируса всем желающим. Изначально в стране планировали прививать людей в возрасте от 40 до 49 лет.

Таким образом, с 17 мая подать заявку на вакцинацию смогут все желающие в возрасте с 16 до 49 лет. До этого в стране вакцинировали людей старше 50 лет.

Со следующего понедельника вакцины будут распределять не равномерно по семейным врачам, а по принципу плотности населения. Таким образом, Таллинн получит большее количество вакцин.

В Эстонии рассчитывают, что до конца августа вакцину получат 70% населения страны.