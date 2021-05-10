На вакцинацію від COVID в Україні записалось понад півмільйона осіб

В Україні у чергу на отримання щеплення проти коронавірусу записалося більше ніж 597 тисяч людей. Зараз вакцинують найбільш уразливі групи населення.

Зараз від коронавірусу в Україні вакцинують медиків і працівників закладів охорони здоров’я; мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів; учасників Операції об'єднаних сил на Сході України; соціальних працівників; священнослужителів; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році; освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників; людей віком від 65 років.

При цьому пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання (зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок).

В МОЗ нагадали, що людина може записатися до черги на щеплення та чекати на повідомлення про початок вакцинації її групи.