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На вакцинацію від COVID в Україні записалось понад півмільйона осіб

Новость на русском → Україна, Понеділок 10 травня 2021 07:41
На вакцинацію від COVID в Україні записалось понад півмільйона осіб Фото: зараз вакцинують найбільш уразливі групи населення (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Даша Харченко

В Україні у чергу на отримання щеплення проти коронавірусу записалося більше ніж 597 тисяч людей. Зараз вакцинують найбільш уразливі групи населення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зараз від коронавірусу в Україні вакцинують медиків і працівників закладів охорони здоров’я; мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів; учасників Операції об'єднаних сил на Сході України; соціальних працівників; священнослужителів; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році; освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників; людей віком від 65 років.

При цьому пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання (зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок).

В МОЗ нагадали, що людина може записатися до черги на щеплення та чекати на повідомлення про початок вакцинації її групи.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація від коронавірусу всіх охочих. Для цього, за його словами, потрібно, щоб в Україні був щонайменше 1 млн доз вакцин.

Крім того, міжнародний сертифікат вакцинації від коронавірусу може видаватися тільки тим, хто отримав щеплення препаратом, схваленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це визначено міжнародними медико-санітарними правилами.

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