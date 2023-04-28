ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию Грузии за преступления во время войны 2008 года

Это дополнительное решение ЕСПЧ по иску правительства Грузии, которое касается справедливой компенсации и не было охвачено основным решением 2021 года. Компенсации должны быть выплачены в следующих размерах:

3,2 млн евро в связи с убийством не менее 50 мирных жителей;

2,7 млн евро не менее 116 потерпевшим гражданским от задержаний и пыток;

640 тысяч евро 16 пострадавших от пыток грузинским военнопленным.

Также РФ должна выплатить 115 млн евро за препятствование гражданам Грузии вернуться в их дома на оккупированных территориях, от чего пострадали не менее 23 тысяч человек.

Еще 8,2 млн. присудили по меньшей мере 142 людям, пострадавшим от отсутствия должного расследования российской стороной гибели гражданских во время активной фазы боевых действий.

Российско-грузинская война 2008 года

Вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Российской Федерацией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой.

Война произошла в августе 2008 г. после периода ухудшения отношений между Российской Федерацией и Грузией. Боевые действия происходили в стратегически важном Южно-Кавказском регионе. Ее считают первой европейской войной 21 века. В результате российские войска временно оккупировали грузинские территории и признали "независимость" Абхазии и Южной Осетии от Грузии 26 августа.

Правительство Грузии разорвало дипломатические отношения с Россией. Война переселила 192 тысячи человек. В то время как многие вернулись в свои дома после войны, 20 272 человека, преимущественно этнические грузины, оставались перемещенными по состоянию на 2014 год. В 2021 году Европейский суд по правам человека принял, что Россия сохраняет "прямой контроль" над сепаратистскими регионами и несет ответственность за гибель людей.