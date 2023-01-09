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ЕСПЧ вынес решение по делу об оккупации Донбасса: когда его объявят

Фото: ЕСПЧ объявит решение по делу об оккупации Донбасса 25 января (osce usmission gov)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский суд по правам человека вынес решение по первому делу об оккупации Россией территории Украины. Планируется, что решение огласят 25 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную по делам ЕСПЧ Маргариту Сокоренко в Facebook.

"Дело "Украина и Нидерланды против России" по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года, в том числе и катастрофа Малайзийского боинга МН17 в 2014 году", - напомнила Сокоренко.

По ее словам, решение по так называемому делу по Донбассу, первому делу по захвату РФ восточной части Украины в 2014 году, когда Россия фактически начала войну, объявят 25 января.

"Как юрист, который ведет это дело с 2014 года и знаю, сколько усилий было положено в это дело, какую доказательную базу Украина подала и какие аргументы были у России в ответ - могу сказать - ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу", - отметила она. .

Напомним, Украина начала дело по оккупации Донбасса в апреле 2014 года. Сам процесс стал беспрецедентным.

В июне ЕСПЧ принял новый иск Украины против России о массовых преступлениях, совершенных после 24 февраля.

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