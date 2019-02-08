ЄСПЛ не задовольнив заяву екс-нардепа Шепелєва

Шепелєв звернувся до суду з проханням надати Україні вказівки про переведення його в інше місце утримання і поміщення в медустанову

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил заявление по делу "Шепелев против Украины". Об этом сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Сообщается, что 10 января в ЕСПЧ поступило дело по заявлению бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева, который содержится под стражей в рамках открытых против него уголовных производств.

Заявитель обратился в суд в порядке правила 39 регламента ЕСПЧ с просьбой предоставить правительству Украины указания о переводе его в другое место содержания и помещения в спецмедучреждение для стационарного лечения.

В частности, заявитель "жаловался на существенное ухудшение состояния его здоровья за период содержания под стражей, повышение рисков необратимого вреда здоровью и наступления смерти, развитие хронических болезней, а также на прекращение его лечения".

В свою очередь ЕСПЧ приостановил рассмотрение этого дела по правилу 39 регламента, пока суд не получит от правительства Украины информацию и подтверждающие документы о конкретных мерах, принятых национальными органами до и после вынесения решения Печерским районным судом Киева 22 декабря 2018 года о предоставлении необходимого лечения.

Отмечается, что секретариат уполномоченного по делам ЕСПЧ получил информацию от Главной военной прокуратуры ГПУ о предоставленной заявителю медпомощи, а также о неоднократном отказе от медобследований, что сделало невозможным дальнейшее установление состояния здоровья и определения тактики лечения, несоблюдение заявителем рекомендаций врачей и непринятия им назначенных лекарств в полном объеме.

"25 января 2019 правительством Украины эту информацию было направлено в Европейский суд. Суд, рассмотрев материалы, представленные сторонами, 7 февраля 2019 решил не удовлетворять требования заявителя об обеспечительных мерах и не предоставлять правительству Украины указания в порядке правила 39 регламента", - отметил Лищина.

Напомним, 8 февраля 2018 года экс-нардепа Шепелева задержали сотрудники СБУ после того, как он бежал из РФ, которая объявила его в международный розыск. В РФ его подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу. После объявления в розыск Шепелев прибыл в Украину и якобы находился дома у бывшего нардепа от "Блока Юлии Тимошенко" Гарегина Арутюнова.

Отметим, Шепелев в Украине обвиняется в ряде уголовных дел, в частности, в хищении средств национализированного банка "Родовид" и нескольких покушениях на убийство. После окончания депутатских полномочий он был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Позже был задержан Интерполом в Будапеште (Венгрия) и выданный в Украину. В Киеве Шепелев сбежал из-под стражи и выехал на территорию России.