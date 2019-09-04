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В ООН опублікували доповідь про порушення прав людини в Криму

Новини » Політика    04.09.2019 - 21:05
В ООН опублікували доповідь про порушення прав людини в Криму
Антоніу Гутерреш (фото РБК-Україна)

У доповіді висвітлено ключові аспекти порушення прав мешканців окупованого Криму

Організація об'єднаних націй (ООН) опублікувала перший доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерреша про порушення прав людини в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст доповіді, опублікованому на офіційному сайті організації.

У доповіді йдеться про порушення в Криму прав на громадянство, справедливий судовий розгляд, на свободу і безпеку, на фізичну і психічну недоторканність, а також недотримання права осіб, які утримуються під вартою.

Відзначаються порушення свободи думки, совісті, переконань та релігії, свободи думок та їх вільне вираження, свободи мирних зібрань.

Повідомляється про порушення прав на збереження самобутності, культури і традицій, а також економічних, соціальних і культурних прав, права на освіту рідною мовою, та майнових прав. Йдеться про примусовий призов на військову службу в армію, що є порушенням міжнародного гуманітарного права з боку Росії.

Також у доповіді міститься заклик до Росії виконати всі свої зобов'язання щодо дотримання прав людини згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Нагадаємо, 23 серпня Україна в ООН розповіли про утиски на релігійному грунту в Криму та на Донбасі. Тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко заявив, що окупаційна російська влада грубо порушує свободу совісті та віросповідання на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

РБК-Україна писало, що постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявляв, що репресії, вчинені російською окупаційною владою в Криму проти кримськотатарського населення,є дискредитацією Кремлем міжнародних зусиль по боротьбі з тероризмом.

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