Мінюст назвав маніпуляцією заяву РФ щодо відмови ЄСПЛ Україні

Фото: Іван Ліщина (facebook.com-humanrights.org.ua)

Є рішення ЄСПЛ, яким задовольняється вимога України щодо заходів попереднього характеру по українським морякам

Поширена Міністерством юстиції РФ інформація про відмову ЄСПЛ Україні у справі захоплення українських моряків є черговою маніпуляцією. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

Замміністра юстиції зазначив, що є рішення ЄСПЛ, яким задовольняється вимога України щодо встановлення заходів попереднього характеру щодо українських моряків.

"Зокрема, Європейський суд вимагає від російської влади надання відповідного медичного обслуговування пораненим морякам. ЄСПЛ не відмовив точно, ні в чому. З боку РФ - (поширена, - ред.) маніпуляція, звісно. В Росії кожен крок - це маніпуляція", - сказав Ліщина.

Він також нагадав, що український уряд подавав ЄСПЛ додаткову інформацію з приводу того, що українських моряків було переведено до Лефортово, в якому немає медичної частини.

"Український уряд надав інформацію щодо стану здоров’я моряків і просив суд вказати РФ на необхідність переведення моряків до медичних закладів. ЄСПЛ прийняв до уваги інформацію щодо медичного стану. Але вирішив безпосередньо не казати РФ, що їх треба переводити, що це є вимогою рішення, яке було прийнято ще в листопаді 2018 року. Тобто, з одного боку, вони не задовільнили наше прохання сказати РФ, що їх треба перевести до медзакладів. З іншого боку, вони підтвердили, що РФ і з самого початку мала це зробити", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, раніше в Мін'юсті РФ заявили, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив Україні в задоволенні запиту про застосування нових забезпечувальних заходів у справі про захоплення моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Як писало РБК-Україна, 18 лютого Міністерство юстиції України направило в ЄСПЛ додаткову заяву у справі незаконно затриманих російськими спецслужбами українських моряків.

Додамо, раніше родичі українських військовополонених моряків зустрілися з постійним представником України при Раді Європи Дмитром Кулебою і обговорили подачу індивідуальних скарг у ЄСПЛ.