ЄСПЛ проведе слухання у рамках справи проти Росії щодо Криму

У Європейському суді з прав людини выдбудуться слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Криму. Про це повідомляє прес-служба суду.

Зазначимо, що Україну буде представляти заступник міністра юстиції Іван Ліщина. На сайті суду написано, що розгляд справи мав початись о 10:15 за київським часом.

Україна подала заяву 13 березня 2014 року, українська сторона посилається на порушення кількох статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

"Мова йде про порушення ряду статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, включаючи право на життя, свободу слова і пересування", - вказується в прес-релізі.

Зазначимо, що вчора Організація об'єднаних націй опублікувала перший доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерреша про порушення прав людини в окупованому Росією Криму.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе раніше заявив, що рішення по справі українського політв'язня Олега Сенцова в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) може бути в цьому році.