ЄСПЛ прийняв до розгляду справу Януковича

Зокрема, ЄСПЛ 11 жовтня комунікував скаргу Януковича, яку той подав ще 9 жовтня 2015 року. Інтереси екс-президента України представляє англійський адвокат Том Бізлі.

У своїй скарзі Янукович заявляє, що його кортеж обстріляли і намагалися затримати невідомі, коли він тікав з України 21-22 лютого 2014 року. Але, за його словами, українські правоохоронці відмовляються розслідувати цей інцидент.

Крім того, на думку екс-президента, в Україні проти нього незаконно відкриті 8 кримінальних справ.

Янукович вважає, що Україна порушила кілька положень Конвенції прав людини, які стосуються, наприклад, тривалості кримінального розслідування. Крім того, публічні заяви посадових осіб щодо нього нібито порушують презумпцію невинуватості.

"Він також скаржиться відповідно до статті 6 §1 Конвенції на те, що українські суди не є ані незалежними, ані неупередженими, і що судовий розгляд, який до теперішнього часу проводився за його відсутності, не був справедливим", - повідомляє ЄСПЛ.

Суд на стадії комунікації направив низку питань українському уряду. Зокрема, про те, на якій стадії розслідування проти Януковича і чи були порушені його права.