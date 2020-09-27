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Вірменія звернулася до ЄСПЛ через конфлікт з Азербайджаном

Страсбург, Неділя 27 вересня 2020 20:48
Вірменія звернулася до ЄСПЛ через конфлікт з Азербайджаном
Фото: бойові дії (twitter.com lentaruofficial)
Автор: Дмитро Левицький

Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини через загострення конфлікту з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Єреван вимагає від Баку припинити напади на населення вздовж вірменсько-азербайджанського кордону.

Про це йдеться в заяві вірменського представництва в ЄСПЛ.

Вірменія подала запит до ЄСПЛ з проханням застосувати забезпечувальні заходи відповідно до правила 39 Регламенту Суду щодо Азербайджану.

Вірменія звинувачує азербайджанську сторону у нападах на мирне населення, цивільні об'єкти та населені пункти в Нагірному Карабасі.

Крім того, Генпрокуратура Вірменії повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом злочинів азербайджанських військових щодо мирного населення та цивільних об'єктів.

Нагадаємо, сьогодні вранці ситуація у Нагірному Карабасі загострилася. Армія Азербайджану пішла у контрнаступ по всій лінії зіткнення, беручи під контроль населені пункти. У Єревані заявили, що Азербайджан оголосив війну всьому вірменському народові.

Зазначимо, Азербайджан також звинувачує вірменських військових в обстрілах мирного населення. За даними Баку, в результаті обстрілів постраждали майже 20 цивільних азербайджанців.

Крім того, у Міноборони Вірменії повідомляли про загибель 16 осіб в результат бойових дій в Нагірному Карабасі.

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