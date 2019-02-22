ЄСПЛ відмовив Україні в задоволенні запиту щодо моряків, - Мін'юст РФ

ЄСПЛ визнав, що запит Україні не містить нових аргументів

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в удовлетворении запроса о применении новых обеспечительных мер в деле о захвате моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Российской Федерации.

В Минюсте РФ отметили, что запрос основывался на информации адвокатов и родственников захваченных моряков о том, что здоровье троих из них требует специализированной медицинской помощи. При этом со ссылкой на заключения Минздрава Украины и экспертные мнения украинских медиков Киев пытался оспорить качество оказанной в России медицинской помощи захваченным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций.

"Доводы украинских властей и представленные материалы не убедили ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований. По результатам их рассмотрения Европейский суд счел, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский адвокат Илья Новиков заявил, что до выборов в Украине прогресса в деле пленных украинских моряков не будет.

Ранее также стало известно, что Украина готова к обмену 25 россиян в кратчайшие сроки.