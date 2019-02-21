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До виборів прогресу в справі полонених українських моряків не буде, - адвокат

Новини » Політика    21.02.2019 - 14:30
До виборів прогресу в справі полонених українських моряків не буде, - адвокат
Фото: Ілля Новіков (УНІАН)

За словами Новікова, інформації про здоров'я полонених моряків, як і раніше, немає

До виборів президента України прогресу в справі полонених українських моряків чекати не варто. Про це заявив адвокат Ілля Новіков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Новікова радіостанції "Ехо Москви".

За його словами, "ні за однією з цих апеляцій ніхто, включаючи захист, не чекав ніякого іншого рішення, крім як залишити в силі".

"Ми розуміємо, що до українських виборів, принаймні, скоріше всього, нічого істотного відбуватися не буде", - сказав він.

За його словами, слідство до цієї справа ставиться, як до звичайної кримінальної справи, правда, незвичайного масштабу.

Щодо здоров'я моряків, Новіков підкреслив, що інформації немає.

"Що відбувається зі здоров'ям, ми як не знали раніше, так не знаємо і зараз", - сказав захисник.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко передав генеральному секретарю ООН звернення, підписане тисячами українців, з проханням посилити тиск на Росію для звільнення українських військовополонених моряків.

Напередодні Москалькова відвідала українських моряків в СІЗО "Лефортово" і переконалася в тому, що трьом пораненим військовополоненим дійсно потрібна медична допомога.

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