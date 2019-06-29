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Активіста Бекірова можуть вивезти в Армянськ, що небезпечно для його життя, - адвокат

Новини » Політика    29.06.2019 - 17:50
Активіста Бекірова можуть вивезти в Армянськ, що небезпечно для його життя, - адвокат
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Адвокат ввадає, що це хочуть зробити для ускладненя ситуації

Адвокат тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова Олексій Ладин повідомив, що активіста, якого влада окупованого Криму звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів, можуть вивезти в Армянськ де немає умов для його утримування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

"Припускаю, що справу хочуть направити в Армянськ, щоб ускладнити ситуацію для захисту. Але основна проблема - це те, що в Криму тільки один слідчий ізолятор, відповідно Бекирова міститимуть в ІТТ Армянська, який абсолютно не пристосований для утримання настільки хворої людини. Бекіров сказав слідчому: "Якщо справа буде направлена до Армянська, ви мене будете туди вивозити тільки силою". Тому що це рівносильно смерті", - розповів адвокат.

Ладин сподівається, що 3 липня 2019 "Верховний суд Криму" задовільнить апеляцію захисту на продовження Бекірову терміну утримання в СІЗО й замінить запобіжний захід.

"Є певні надії, що це справа все ж стане винятком для кримського судочинства, і Бекирова відправлять під домашній арешт", - повідомив адвокат.

Також він розповів, що почав ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та найближчим часом її направлять на розгляд до суду. 

"Нічого нового в матеріалах справи ми не побачили. Едема Бекірова звинувачують в тому, що він передав майже 14 кг боєприпасів і вибухівки засекреченому свідкові. Нагадаю, я з самого початку говорив про те, що людина з інвалідністю першої групи, без ноги, яка нещодавно на той момент мала інфаркт і операцію на серці, не могла підняти більше одного кілограма без наслідків. Звинувачення – абсолютний абсурд", - повідомив Ладин.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що український політв'язень Едем Бекіров "практично нічого не їсть", побоюючись підвищення рівня цукру в крові. Активіст розповів захиснику, що його вивозили до лікарні імені Семашка в Сімферополі, де взяли аналізи крові внутрішньовенно і з пальця (для перевірки рівня цукру), а також в кардіоцентр для консультації кардіолога, який оцінив ступінь ризику його здоров'ю як "дуже високий".

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Новини України АрмянскЕдем Бекіров
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