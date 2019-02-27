Есмінець Donald Cook покинув порт Одеси

Передбачається, що есмінець покине акваторію Чорного моря 1 березня

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook, который на прошлой неделе вошел в Черное море для участия в учениях с Украиной и другими союзниками, покинул порт Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Шестого флота ВМС США.

Как сообщается, ракетный эсминец ВМС США Donald Cook покинул Одессу 27 февраля после завершения запланированного визита в порт в рамках постоянного присутствия в Черном море.

Предполагается, что эсминец покинет акваторию Черного моря 1 марта. Затем он должен продолжить свое восьмое патрулирование в составе шестого флота ВМС США.

Отметим, американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел 25 февраля утром в Одесский морской торговый порт. Сообщалось, что он пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно

Напомним, вчера специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что пребывание эсминца Donald Cook является символом безопасности в Черноморском регионе.