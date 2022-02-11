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"Якщо почнуть стріляти": Байден заявив про світову війну в разі конфлікту РФ і США

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Вашингтон, П'ятниця 11 лютого 2022 03:45
"Якщо почнуть стріляти": Байден заявив про світову війну в разі конфлікту РФ і США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Якщо між Сполучені Штатами і Росією почнеться конфлікт, то це призведе до нової світової війни. Президент США Джо Байден підкреслив, що влада не відправить в Україну американських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За його словами, військові не будуть задіяні в разі евакуації.

На запитання ведучого, який сценарій може спонукати главу Білого дому до того, щоб направити американські війська для евакуації громадян США з України, Байден відповів, що "такого сценарію немає", і додав, що, "якщо американці і Росія почнуть стріляти один в одного, це означає світову війну".

Раніше в четвер Держдепартамент США рекомендував американським громадянам вже зараз покинути Україну "у зв'язку із загрозою російських військових дій, а також через COVID-19".

Нагадаємо, Франція рекомендувала своїм громадянам не їздити в Україну.

Крім того, Держдепартамент США дозволив частині співробітників американського посольства покинути Україну з сім'ями.

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