Ескалація з боку РФ, Навальний та Білорусь: що обговорять на весняній сесії ПАРЄ

"Ми з колегами беремо участь особисто, представники РФ - не наважилися приїхати. Важко сказати, чого злякалися більше: пропустити звернення Путіна до Федеральних Зборів чи почути в обличчя у сесійній залі Асамблеї відверто неприємні речі", - написала нардеп.

За її словами, ця сесія є надзвичайно важливою. На сесії виступить: канцлер Німеччини Ангела Меркель - очільниця уряду країни, що головує у Комітеті міністрів Ради Європи, та Міхаель Рот, як державний міністр, виступить від німецького уряду (долучаться дистанційно); президент Європарламенту Девід Сассолі, президент Молдови Мая Санду та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич звернуться до парламентарів безпосередньо у Страсбурзі.

В ПАРЄ розглянуть бачення Асамблеєю стратегічних пріоритетів Ради Європи, порушення прав людини та необхідності виборчої реформи у Білорусі, оподаткування у сфері цифрової економіки, дискримінації людей із хронічними захворюваннями, захисту прав людини серед національних меншин і європейської політики щодо діаспор. Також під час сесії розглянуть тему "COVID-дозволи або сертифікати: захист основоположних свобод і правові наслідки".

"Вже у четвер матимемо термінові дебати про арешт у січні російського опозиційного політика Олексія Навального. Тема гостра і дещо контраверсійна, але для нашої делегації - це больова точка Росії, на яку ми маємо тиснути, незважаючи на некоректні висловлювання Навального щодо українських питань. Ми маємо ще і ще привертати увагу міжнародної спільноти до дискредитуючої владу РФ практики переслідування політичних опонентів та засудити порушення прав людини", - наголосила Кравчук.

Євгенія Кравчук візьме участь у засіданнях 2-х комітетів: з питань рівності та недискримінації, а також з питань культури, науки, освіти та медіа.

"Окрім того, надзвичайно важливою для нашої делегації є підтримка заяви членів Парламентської асамблеї Ради Європи щодо провокацій Російської Федерації та ескалації військових дій, підготованої литовським колегою та другом України Емануелісом Зінгерісом в межах співпраці у форматі Балтік+", - повідомила Кравчук.

Нардеп зазначила, що Україна має використати доступ до всіх міжнародних майданчиків, аби привернути увагу до загострення ситуації біля наших кордонів через скупчення російських військ.

"Також ми продовжуємо комунікувати Кримську платформу і закликаємо делегатів країн-учасниць долучатися на рівні ПАРЄ. На цьому тижні матимемо низку зустрічей, де зможемо обговорити з партнерами подальші спільні дії", - додала нардеп.