Эскалация конфликта. В Чехии резко отреагировали на возможный удар РФ по Польше

Чиновница отметила, что она считает информацию о падении российских ракет на территории Польши правдивой. Такие выводы она сделала после разговора с начальником чешского Генштаба и руководителем военной разведки.

"Мы считаем доказанным, что ракеты упали на территорию Польши. Сейчас идет оценка ситуации. Во всяком случае, я считаю это эскалацией ситуации, даже если это была ошибка. И даже если это была провокация или намеренное решение, мы все воспримем это как эскалацию конфликта", - заявила глава Минобороны Чехии.

Также Чернохова отметила, что сейчас выясняется вопрос о том, был ли этот удар намеренным или ошибочным.

"Сейчас все стороны пытаются быстро это расследовать, в частности выяснить тип ракет. Я не могу сказать больше сейчас. В любом случае мы считаем доказанным, что ракеты упали на территорию Польши, иначе начальник Генерального штаба и директор военной разведки не сообщили бы мне об этом, не сообщили бы мне какую-то дезинформацию. Они уже пообщались с коллегами за границей", - добавила министр.