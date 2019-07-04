Ескалація на Донбасі створює загрози для доступу до питної для 3,2 млн осіб

Ілюстративне фото (uuc.adventist.ua)

З початку конфлікту через бойові дії загинули 9 працівників системи водопостачання

Ескалація бойових дій на Донбасі створює загрози для доступу до питної води і підтримання належної санітарії для 3,2 млн осіб, у тому числі 500 тис. дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЮНІСЕФ

Повідомляється, що з початку 2019 року через бойові дії тимчасово припинялося або повністю перекривався водопостачання для 3,2 млн осіб в середньому на 29 днів.

"Ескалація бойових дій створює загрози для доступу до питної води і підтримання належної санітарії для 3,2 млн осіб, у тому числі 500 тис. дітей, а також безпеки працівників, які ризикують життям для відновлення пошкодженої інфраструктури на сході України", - повідомили в організації.

Також наголошується, що з початку війни на Донбасі в результаті бойових дій загинули дев'ять працівників системи водопостачання, ще 26 отримали поранення, намагаючись забезпечити безперебійне водопостачання.

"З початку конфлікту загинули, дев'ять отримали поранення 26 працівників системи водопостачання, в тому числі троє - в цьому році. Всі вони загинули або постраждали, намагаючись забезпечити безперебійне водопостачання для дітей і сімей, що живуть в районах, уражених конфліктом", - поінформували в ЮНІСЕФ.

Крім того, вказується на ризик поширення захворювань. Зокрема, "коли обмежений доступ до води, у дітей та їх сімей не залишається іншого вибору, як використовувати забруднену воду з природних водойм і жити в небезпечних санітарних умовах". В організації зазначають, що це особливо небезпечно під час літньої спеки, яку ми зараз спостерігаємо.

Нагадаємо, на другому Донецькому водопроводі увечері в п'ятницю, 14 червня, сталася чергова аварія, що призвело до перебоїв з водопостачанням на Донбасі. У Слов'янську, Краматорську та Дружківці були зменшені обсяги подачі води.

У місті Торецке ввечері в неділю, 23 червня, почалося відновлення подачі питної води.