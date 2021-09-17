Ще є час: Держдеп відреагував на блокування судової реформи в Україні

Він зазначив, що у Ради суддів є час, щоб виконати своє зобов'язання щодо виконання закону і висунути призначенців.

"13 вересня Рада суддів України відмовилася призначити українських суддів для участі в процесі, що загрожує зірвати обіцянку справжньої судової реформи в Україні. Все ще є час, щоб врятувати ці зусилля. Рада суддів може виконати своє зобов'язання щодо виконання закону і висунути призначенців", - йдеться в письмовій заяві Прайса.

У заяві також йдеться, що судова реформа принесе більше робочих місць і економічних можливостей для України.

"Ми як і раніше твердо прихильні щодо надання допомоги в цій важливій реформі, щоб народ України міг довіряти своїм судам і суддям і щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції", - заявив Прайс.