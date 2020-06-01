Ще трьом учасникам стрілянини в Броварах обрали запобіжні заходи

Суд прийняв рішення про запобіжний захід ще по трьом фігурантам справи про стрілянину в Броварах. Одному з них заочно призначили утримання під вартою.

Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков у своєму Facebook.

Також ще двом призначили домашній арешт, оскільки вони погодилися співпрацювати зі слідством і дали свідчення.

"По Броварам: тільки що суд прийняв рішення про запобіжний захід ще по трьом фігурантам справи: одному – знаходиться в розшуку – утримання під вартою без застави (заочно); двом іншим визначений домашній арешт через визнання вини, співпрацю зі слідством і свідчення, які підтверджують створення організованої групи з метою вчинення протиправних дій. Це підкріплює позицію слідства. Робота триває", - написав Аваков.

Раніше повідомлялося, що вже 20 учасників стрілянини в Броварах взяли під варту.

Нагадаємо, в минулу п'ятницю в Броварах сталася масова перестрілка, в ході якої постраждали троє людей. Тоді були затримані десятки людей, у тому числі 23 особам було оголошено про підозру.

Пізніше стало відомо, що перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня із-за розподілу пасажиропотоку між двома перевізниками.

Крім того, поліція визначила понад 60 учасників перестрілки в Броварах.

Аваков заявляв, що всі учасники перестрілки в Броварах 29 травня будуть сидіти у в'язниці.